TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Kırklarelispor: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Pazar ilçe

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Levent Yeşilyurt xx, Oğuzhan Kocaçoban xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Kadir Kaan Yurdakul xx (Oğuzhan Demir dk. 83 ?), Mehmet Kuruoğlu x (Atakan Ekiz dk. 12 xx), Emrah Öztürk xx, Erkan Çam xx, Mehmet Demirözü xx, Fatih Ergen xx (Oğuzhan Eskiköy dk. 83 ?), Hüseyin Eray Karataş xxx, Muhammed Emin Balcılar xx, Hakan Aydın xx (Yusuf Ağın dk. 57 xx), Uğur Can Semizoğlu xx

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Canberk Özdemir xx, Ferhat Görgülü xx, Davut Babur xx, Muhammet Yeşil xx, Serhat Mermer xx, Emre Keleşoğlu xx, Berat Ali Genç xx, Mahmut Caner Alioğlu xx (Emre Balkı dk. 78 xx), Şevki Çınar xxx (Ahmet Şahin dk. 83 ?), Harun Özcan xx (Çağrı Ortakaya dk. 64 xx)

Sarı Kartlar: Uğur Can, Erkan, Kadir Kaan (Pazarspor) Harun, Serhat, Muhammet, Emre Balkı (Kırklarelispor)

Goller: Hüseyin Eray Karataş (dk.51) (Pazarspor), Harun Çınar (dk. 9 pen.)(Kırklarelispor)

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