Fabrikada buhar kazanı patlamasında yaralanan işçi kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Rize'nin Hemşin ilçesinde yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanındaki patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ramazan Hacısalihoğlu (46) için Pazar ilçesi Sahil Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Hacısalihoğlu'nun yakınlarının yanı sıra, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından Hacısalihoğlu'nun cenazesi, Suçatı köyünde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Rukiye MEYVECİ-Emirhan PEHLİVAN
2021-10-11 16:41:06
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