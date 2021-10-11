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Rize'de bir haftada karantinadan kaçan 7 kişi otele yerleştirildi

İHA

Rize'de bir haftada karantinadan kaçan 7 kişi otele yerleştirildi

Rize'de son bir haftada pandemi kurallarına uymayan 10 kişiye toplam 9 bin TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarına uymayan 7 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle otele yerleştirildi.
Rize İl Pandemi Kurulu tarafından görevlendirilen 429 kişiden oluşan 146 ekip, Rize genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 4–10 Ekim tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 3 bin 926 kişiden 443’ü uyarıldı. Ayrıca ekipler tarafından il genelinde 877 iş yeri de denetlemeye tabi tutuldu. Denetlemelerde maske ve mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 10 kişiye 9 bin 00 TL para cezası kesildi. Bir hafta içerisinde karantina kurallarına uymayan Covid19'a yakalanan veya temaslı olduğu tespit edilen ve yasakları ihlal eden 7 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirlenen otellerde izolasyona tabi tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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