Polisin durdurduğu araçtan 8 el yapımı tabanca çıktı

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Rize’de polisin şüphelenerek durdurduğu araçta 8 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 8 adet el yapımı olduğu tespit edilen silah bulundu. Gözaltına alınan aracın sürücüsü Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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