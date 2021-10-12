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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde köylerin vazgeçilmezi kuzine oldu

İHA

Pandemi döneminde köylerin vazgeçilmezi kuzine oldu

Pandemi döneminde kalabalıktan uzaklaşmak isteyerek köylerine giden Karadenizliler kuzine sobalara rağbet gösterdi.
Covid19 salgını sürecinde vatandaşlar kalabalık ortamdan uzaklaşmak için köy ve yaylalara dönüş yaptı. Yüksek rakımlarda hem ısınmak hem de yemek pişirmek isteyen Karadenizliler, özellikle pandemi sürecinde kuzine sobalara yöneldi. Doğal gaz imkanının bulunmadığı köy ve yaylalarda yaygın olarak kullanılan kuzine sobalar vatandaşın vazgeçilmezi oldu. Satışlarının iyi gitmesi kuzine ustalarının da yüzünü güldürdü.
Ham maddedeki pahalılığın kuzine fiyatlarına da yansıdığını dile getiren kuzine ustası Engin Kazmaz, “Kuzine satışları şu anda çok güzel ama şu 12 haftadır çok durgunluk var. Nedeni de ekonomik durgunluktan dolayı. Havalar soğuduğu zaman iyi alışveriş oluyor. Olmayınca da böyle oturup çay kahve içiyoruz. Maliyeti bize pahalıya patlıyor. Malzemeler biraz pahalı. Bu nedenle soba ve kuzine fiyatlarında artış yaşandı. Bizim tabirimizle satışlarımız çok nazlı geçiyor diyebiliriz. Allah’ıma şükürler olsun elimizden geldiği kadar müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Soba satın almak yerine daha çok tamir için geliyorlar. Bunun nedeni de insanların fiyatları pahalı bulmasından. Doğal gaz köylerde olmadığı için kuzine satışlarımız köylerde oluyor. Doğal gazın kuzineciliğe bir zararı olmadı. Kuzine zaten genelde köylerde kullanılıyor köyde yaşayan insan her halükârda kuzine satın alıyor. Kuzinenin doğal gazdan artısı kişinin elinde olan çalı çırpısını ve çöplerini yakabilmesi. Üzerinde birçok yemek çeşidini rahatlıkla yapabilmesidir. Yani eksisinden çok artısı var. Malzeme çok pahalı malzeme ucuz olsa insanların alım gücü artacak. Standart bir kuzinenin bize maliyeti bin lira. Satış fiyatımız ise bin 300 lira gibi oluyor” dedi.

"Karadeniz’de vazgeçilmez"
Köyde doğal gaz olmadığından dolayı vatandaşın kuzineye yöneldiğinin altını çizen ve bu yüzden de kuzine satışlarının arttığını dile getiren kuzine ustası Osman Karali ise, “Geçen sene satışlar çok iyiydi. Okulların tatil olmasıyla herkes köylere çıktı. Bu sene de satışlar fena değildi. Kuzine zaten lazım olan bir şey, herkesin de kullandığı bir şey. Ekmek pişirir yemeğini yapar. Yani Karadeniz’de vazgeçilmez. Köylerde zaten her evde kuzine vardır. Kuzine daha çok köylere hitap ettiği için merkezde doğal gaz olduğu için kuzineye bir etkisi olmadı. Pandemide zaten herkes köye çıktığı için yani köylerde doğal gaz olmadığı için kuzine satışları bu sene çok güzeldi. Şimdi kuzine daha ağır pişirdiği için yemeği daha lezzetli ve kıvamını güzel alıyor. Ekmeği de üzerinde pişirdiği için kuzine daha çok tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

Lüks villalarda aksesuar olarak kullanılıyor
Köylerin yanı sıra yeni yapılan evlerde bile dekor olarak kuzine alındığı, hatta lüks villalarda bile kuzinenin aksesuar olarak kullanıldığını ifade eden Ali Sandıkçı da, “Doğal gaz pahalı olduğu için insanlar sobaya yönlendi. Soba deyince mesela emaye olarak da sobamız var, sac olarak da sobamız var. İnsanların çok yoğun bir talebi var. Yani doğal gaz pahalı olduğundan dolayı yine köylerde kullanılıyor. Köylerden ziyade artık insanlar köylerde villalar yaptırıyor veya dışarıda villa yaptırıyor. Orada hem dekor amaçlı hem de o nostaljiyi yaşamak için uyguluyorlar. Odun ateşinde piştiği için o yemeğin tadı farklı oluyor. Zaten eskilerimizde kullanırdı. Şimdi ki gibi doğal gaz yoktu” ifadelerini kullandı.

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