Rize’nin ata tohumları seralarda hayat buluyor

Rize’de belediye tarafından kurulan seralarla geçmişten gelen ata tohumları yeniden hayat buluyor.

Geçmiş dönemlerden kalma, organik özelliğini kaybetmemiş ata tohumları Rize Belediyesi’nin oluşturduğu sera alanında yeniden hayat buluyor. Sadece kadınların çalıştığı seralarda, köylerden toplanarak getirilen tohumlar çelikleme yöntemi ile çoğaltılarak yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. Böylelikle bölgeye uygun ve bölgeye has bitki türleri yok olmaktan korunuyor. Domates, biber, patlıcanın yanı sıra onlarca süs bitkisi de bu sera alanlarında hayat buluyor.



"Hiçbir şey atıl durumda değil"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden ve vatandaştan toplanan tohumlarla ata tohumlarının çoğaltılmasını hedeflediklerini dile getiren Sera Şefi Hatice Kazancı “Bu alanımızda süs bitkileri çelikleme çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığımız ata tohumların üretimini yapıyoruz. Biber, domates, salatalık gibi çeşit çeşit ürünler üretiyoruz. Dışarıdan sökülüp getirilen bitkilerimiz burada toplanıp bakım yapılıyor. Buranın her fırsatı kullanılıyor. Yani burada hiçbir şey atıl durumda değil. Her şey değerlendiriliyor. Çelikleme üretimi yapıyoruz. Birçok çeşit bitkinin üretimini alanımızda bulunan seralarda yapıyoruz” dedi.



"Daha modern tarım için çalışıyorlar"

İlkel yöntemlerin yanı sıra daha modern bir tarım üzerinde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Kazancı “Daha modern bir tarım düzenine geçmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere yöremiz bir tarım bölgesi fakat çoğu kişi doğru tarımı bilmiyor. Yöremizde de üreticiler çok fazla. Pazar, Hemşin taraflarında bizim üreticilerimiz de var. Onları destekleme çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuda başkanımızın da desteği büyük” diye konuştu.



"200’e yakın Rize’de yetişen süs bitkisi var"

Sebze ve meyvelerin yanı sıra 200’e yakın süs bitkisinin de çelikleme işlemlerini yürüttüklerini dile getiren Kazancı “200’e yakın süs bitkisi çeşidimiz var. Ayriyeten domates, salatalıkta seralarımızda ekerek üretiyoruz. Şubat ve Mart aylarında fide satışlarımız da oluyor. Dışarıdan almak yerine insanlar buradan birçok çeşit ürün alabilir. Aynı zamanda fide ve tohum da alabilir” ifadelerini kullandı.



"Hem öğreniyor hem kazanıyorlar"

İŞKUR’un İş Başı Eğitim Programları sayesinde kadınların hem istihdam edildiği hem de tarımı öğrendiğini hatırlatan Kazancı “Kadınların istihdam konusu benimde en çok önemsediğim konu. Başkanımızda bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bahçe işlerini seven kadınlar burada çalışıyor ve gelir elde ediyor. Buraya gelen kadınlarımıza da aynı zamanda eğitim veriyoruz. Burada çalışan kişilerin çok iyi bilgilerle buradan ayrıldığı bilgileri de bizlere geliyor. Biz burada çok şey öğrendik gibisinden söylemler alıyoruz. İnşallah tarım şehrimizde tarımı daha iyi yerlere getireceğiz. Sadece çaya bağımlı kalmak aslında pek sağlıklı değil. İklim şartları sürekli değişiyor. İklimin bize nasıl imkanlar sunacağını bilemiyoruz” şeklinde konuştu.



"Ellerinde tohum varsa buraya getirebilirler"

Vatandaşların ellerinde olan eski tohumlarını getirmeleri halinde yeniden vatandaşlara dağıtılmak üzere çoğaltabileceklerini sözlerine ekleyen Kazancı “İl dışından gelen bitkilerimiz oluyor. Her yöreden gelen bitkiler toprağa uyum sağlayamıyor. Burayla Trabzon’un arasında bile çok büyük farklar görülüyor. Trabzon’da yetişen domates, biber bile bazen burada yetişemeyebiliyor. Bunun üzerine şunu söyleyeyim vatandaşlarımızın tohumları varsa buraya getirebilirler. Vatandaşların ellerinde bulunan ata tohumları oluyor. Biz burada onları yetiştirip çoğaltıp onlara tekrar verebiliyoruz. Eğer varsa buraya getirebilirler” dedi.



"Yapay gübre yerine doğal gübreler üretip kullanıyoruz"

Zeliha Akın isimli sera çalışanı ise yaptığı açıklamada “Serada geçici olarak çalışıyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Hatice hanım ve başkanlarımız sayesinde buraya gelme fırsatımız oldu. Birçok bilgi edindik. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Toprakla uğraşmayı bütün kadınlarımıza tavsiye ederim. Hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara çok faydalı. Ayriyeten sağlığımız içinde iyi. Ata tohumlarını burada toplayıp büyüdüklerini görmek çok güzel. Bütün bitkilerin üretimleri farklı oluyor. Bunlarla uğraşmaktan da gerçekten mutlu oluyoruz. Buradaki arkadaşlarımızla imkanlardan faydalanıyoruz ve öğreniyoruz. Bu hissi toprakla uğraşınca insan anlayabiliyor. Huzur verici. Buradaki bitkiler diğer bitkilerden biraz daha farklı oluyor. Yapay gübre yerine doğal gübreler üretip kullanıyoruz. Asla ilaç kullanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

