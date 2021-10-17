Yük boşaltmak için manevra yapan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Rize'nin Çayeli ilçesinde yük boşaltan kamyon manevra esnasında freni tutmayarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayeli ilçesi, Yamaç köyünde 53 DS 770 plakalı Murat S. idaresindeki kamyonun, çalışma yapılan bölgeye hafriyat dökümü esnasında freni patladı. 5 metre yükseklikten devrilen kamyondan çıkan sürücü Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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