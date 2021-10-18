Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor Hamsi sofralara bu şekilde geliyor

Havaların soğumaya başlaması ile soğumaya başlayan Karadeniz balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı.

1 Eylül itibariyle açılan av sezonu hız kesmeden devam ediyor. Sezonun başında istavrit ve mezgit balığının bol olduğu Karadeniz’de şimdi de hamsi boy göstermeye başladı. Tekneleri ile denize açılan Rizeli balıkçılar, sonarlarla balığın olduğu bölgeyi belirledikten sonra balık tutma işlemine başlıyor. Balıkçı motorunun borda kısmına bağlı olan kayık önce denize indiriliyor. Düzenli bir şekilde istiflenen ağın bir ucu kayığa veriliyor ve kayık denizin içerisinde yuvarlak bir halka oluşturacak şekilde ağı sererek balığın korkmaması için oradan uzaklaşıyor.

Ağın alt kısmının birleşmesini bekleyen balıkçılar bu süre zarfında dinleniyor. Ağın alt kısmı birleştiğinde, yani ağ serildikten saatler sonra yine ağı seren kayık ile vinçten sarkıtılan ipler ağa kancalar ile takılıyor. Vinç bir yandan ağı çekerken bir yandan da ağın birbirine dolanmaması için balıkçılar büyük bir emek harcamak kaydıyla motora çekilen ağı istifliyor.



Balık önce ayıklanıyor

Balık su üstüne çıktığında ise boyu yasal boyutun üzerinde emin olunuyor ve bu kez motorda bulunan bir makine ve makinin ucuna takılı hortum marifetiyle denizin içerisinde ki balık vakumla motora alınıyor. İşlem burada da bitmiyor. Bu kez motorda bulunan bir başka makine tarafından balık denizin içerisinden gelen diğer yabancı maddelerden ayıklanarak motorun içerisinde bulunan havuzlara dökülüyor.



Taşıyıcı motor çağrılıyor

Havuzlarda biriken balıklar bu kez kasalara doldurularak yardımcı bir motor çağrılıyor. Motorun balık tutmaya ara vermemesi için çağrılan taşıyıcı motor, balıkçı motorunun yan kısmı yani bordasından yanaşarak sabitleniyor ve tutulan balık taşıyıcı motora nakil ediliyor. Nakil işleminin ardından ise taşıyıcı motor karaya yanaşarak üzerinde ki balığı tırlara, buradan da gideceği şehirlere gönderiyor.



“İncesini ayırırsın kasalarsın”

Balık tutma yöntemlerini anlatan Makine Mühendisi İsa Şanlı “Ağın altını iki taraftan birleşecek, en sonda da makaradan geçerek kayığın içine düşecek. Belirli bir süre sonra 4045 dakika sonra hep birlikte bocilikte toplanacağız. En zevkli anı ise fishboomunu atarsın, yukarıya verirsin balığı incesini ıvır zıvırını ayırırsın kasalarsın, sonra tezgâhlarda vatandaşa sunarsın balığı” dedi.



“Hamsi gayet güzel, 23 kasa boş kaldı”

Hamsinin güzel olduğunu, gece boyunca ağ sererek tuttukları hamsiyi vatandaşla buluşturmak için karaya yanaştıklarını dile getiren Kaptan Abdullah Aydın “Hamsi gayet güzel 23 kasa boş kaldı. Sabah 8.00’a kadar biz ağ sermeye devam edeceğiz. Tuttuğumuz hamsileri balık hallerine göndereceğiz. Ondan sonra da inşallah vatandaşımızın sofrasına taze taze gidecek” şeklinde konuştu.

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