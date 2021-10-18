Rize'de 1 hafta içerisinde pandemi kurallarına uymayan 14 kişiye 21 bin 919 TL para cezası kesildi

Rize'de son bir haftada pandemi kurallarına uymayan 14 kişiye toplam 21 bin 919 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarına uymayan 1 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle otele yerleştirildi.

Rize İl Pandemi Kurulu tarafından görevlendirilen 446 kişiden oluşan 148 ekip, Rize genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 1117 Ekim tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 3 bin 548 kişiden 366’sı uyarıldı. Ayrıca ekipler tarafından il genelinde 807 iş yeri de denetlemeye tabi tutuldu. Denetlemelerde maske ve mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 9 kişiye 8 bin 100 TL, karantina kurallarına uymayan 5 kişiye ise 13 bin 819 TL olmak üzere toplamda 21 bin 919 TL para cezası kesildi. Bir hafta içerisinde karantina kurallarına uymayan Covid19'a yakalanan veya temaslı olduğu tespit edilen ve yasakları ihlal eden 1 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirlenen otellerde izolasyona tabi tutuldu.

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