Çaykur Rizespor 160 gündür galibiyete hasret

Süper Lig'in ilk 9 haftasını 1 puanla geride bırakan Çaykur Rizespor, 160 gündür galibiyet alamayarak Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaptı.

Çaykur Rizespor, 20212022 sezonunda sadece ligin 2. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde 00 beraber kalarak 1 puan aldı. Süper Lig’in 9. haftasını da GZT Giresunspor’a karşı 20’lık mağlubiyet ile tamamlayan Çaykur Rizespor, 9 maçtır hanesine sadece 1 puan yazdırarak tarihinin sezona en kötü başlangıcını yaptı.

Son galibiyetini 20202021 sezonunun 41. haftasında 11 Mayıs 2021 tarihinde 54’lük skorla Gaziantep FK karşısında alan Çaykur Rizespor 160 gündür taraftarını güldüremedi.

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