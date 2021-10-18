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Çorapların içindeki tabancalar polisin dikkatinden kaçmadı

İHA

Rize'de bir aracın arka koltuğunda bulunan çorapların içinden el yapımı tabanca çıktı.

Çorapların içindeki tabancalar polisin dikkatinden kaçmadı

Rize’de bir aracın arka koltuğunda bulunan çorapların içinden el yapımı tabanca çıktı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulaması sırasında durdurduğu bir araçta arka koltuğun üzerinde duran çoraplar polisin dikkatini çekti. Polis tarafından incelenen çorapların içerisinde 4 adet el yapımı tabanca ve tabancaya ait mermiler bulundu. Araç sürücüsü O.D. 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

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