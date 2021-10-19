Yannick Bolasie: “Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor”,

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yannick Bolasie: “Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor”,

İHA

Yannick Bolasie: “Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor”,

Çaykur Rizespor'un Kongolu yıldızı Yannick Bolasie, “Artık bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor” dedi.
Süper Lig’in son sırasına demir atan Çaykur Rizespor, ligin ilk 9 haftasında sadece 1 puan toplayabildi. Kötü gidişata bir dur demek isteyen yeşilmavili ekip 23 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Kasımaşa’dan 3 puan alarak artık taraftarını sevindirmek isteyen Çaykur Rizespor’un 32 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Yanncik Bolasie, Rizespor’a gelmeden önce tek başına antrenmanlar dışında hiçbir hazırlığı olmadığını, buna rağmen performansının iyi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Bolasie, “Ben buraya gelirken bir kamp geçirmedim, herhangi bir takımla kamp yapmadığımı, sadece tek çalıştığımı söyleyebilirim. Eğer bu şekilde değerlendirirseniz, tek başıma çalışmalar yaparak direkt maçlara çıktığımı değerlendirirseniz ben şu ana kadarki performansımı çok iyi olarak değerlendirebilirim. Benim amacım taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak. Onun için her geçen gün daha fazla çalışıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaman tabi bunun belirleyicisi olacak. Ben iyisini yapmaya çalıştıkça ve işler yolunda gitmeye başladıkça, skorlar da geldikçe taraftarın beklentisini karşılayabileceğimi düşünüyorum” diye konuştu.
Kariyerinde daha önce üst üste maç kaybının 3’ü geçmediğini, böyle bir durumun ise ilk kez başına geldiğini vurgulayan Bolasie, "Kötü gidişatı tersine döndüreceğiz. Böyle bir başlangıç hiç yaşamamıştım. Tabi ki hepimiz için çok üzücü. Şu ana kadar kariyerimde herhalde en fazla 3 kere mağlup oldum. Daha sonrasında bunu çevirmeyi başarmıştık. Ben burada da bunu çevireceğimizi düşünüyorum. Bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki biraz şanssız maçlar da oynadık. Bu şanssızlıklarımızı da kıracağımızı düşünüyorum. Eğer antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya ansıtırsak ve sahaya yansıttığımızda da hakemler açısından, oynanan oyunlar açısından da biraz daha şansımız yaver giderse ben bu işi çevireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Ailesi gelmediği için henüz tam olarak takıma adapte olmadığını belirten yıldız oyuncu, “Adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tam adapte miyim? Ailemin gelmesini bekliyorum. O yüzden tam adapte olduğumu söyleyemem ama elimden geleni yapıyorum. Sahada da adaptasyonumu en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum” dedi.
Kasımpaşa maçında sahadan galip ayrılmak istediklerini dile getiren Bolasie, “Kasımpaşa maçı şu ana kadar oynadığımız maçlardan farklı bir maç olmayacak. Hepsinin değeri aynı. Bizim artık bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor. Şans her zaman daha fazla çalışanın, daha fazla mücadele edenin yanındadır diye düşünüyorum. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak bir başlangıç yapacağız diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
Daha önce futbol oynadığı İngiltere ile Türkiye arasındaki hakem farklarının sorulması üzerine Bolasie, “Kişisel olarak hakemler ile alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben kendi açımdan sahada neyi daha iyi yapabilirim, neyi daha doğru yapabilirim düşüncesinin peşindeyim. Hakemler arasında İngiltere’de de burada da çok bir fark göremiyorum. O konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Takım olarak şansın biraz daha bizim yanımızda olmasını bekliyorum” cevabını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yannick Bolasie: Kasımpaşa maçını kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor
YEREL HABERLER Yannick Bolasie: Kasımpaşa maçını kazanıp önümüze ...
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ...
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Çorapların içindeki tabancalar polisin dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Çorapların içindeki tabancalar polisin dikkatinden ...
Araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı Rize’deki operasyonda aracın bagajında gizlenmiş 1 kilo 50 gram metanfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı Rize’deki ...
Çaykur Rizespor 160 gündür galibiyete hasret
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor 160 gündür galibiyete hasret
Rize'de 1 hafta içerisinde pandemi kurallarına uymayan 14 kişiye 21 bin 919 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Rize'de 1 hafta içerisinde pandemi kurallarına ...
Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor Hamsi sofralara bu şekilde geliyor
YEREL HABERLER Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor Hamsi sofralara ...
Yük boşaltmak için manevra yapan kamyonet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yük boşaltmak için manevra yapan kamyonet devrildi: 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.