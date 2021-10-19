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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

RTEÜ’de 13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu düzenlendi

İHA

RTEÜ’de 13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve Yunus Emre’nin vefatının 700. Yılı münasebetiyle 13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu düzenlendi.
RTEÜ Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda açılış ve kapanış oturumu ile birlikte 12 oturumun gerçekleştirildiği üç gün süren sempozyumda, Rusya, Almanya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Macaristan, Tataristan ve Türkiye’den katılan 250 katılımcı ile toplam 197 bildiri sunuldu.
Her bir oturumun aynı anda beş farklı salonda gerçekleştirildiği sempozyumda, İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Ağız Araştırmaları, BasınYayın ve Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dil İlişkileri Bağlamında Türk Dili, Dil Öğretimi, Dil Politikaları, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat İlişkisi, Diplomasi Dili Olarak Türkçe, Dünya Dilleri İçinde Türk Dili, Dünyada Türkoloji Merkezleri ve Çalışmaları, Hacı Bektaşı Veli, Hukuk Dili Olarak Türkçe, İki Dillilik, İşaret Dili ve Türkçe, Köken Bilgisi Araştırmaları, Kutadgu Bilig ve İlk İslami Metinler, Kültürel Diplomasi ve Türkçe, Kültürel Miras Aktarımı ve Türkçe, Müzik ve Türkçe, Sözsüz İletişim, Tarihî Türk Lehçeleri, Türk Dili Araştırmalarında Yöntem, Türk Dili Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türk Dilinin Söz Varlığı, Türk Dilinin Tarihî ve Çağdaş Grameri, Türk Yazı Sistemleri, Türkçenin Öğretimi, Türkiye Türkçesi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi konularında toplam 197 bildiri sunuldu.

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