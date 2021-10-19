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Hamza Hamzaoğlu: "Kasımpaşa maçıyla geçmişe bir sünger çekmek istiyoruz"

İHA

Hamza Hamzaoğlu: "Kasımpaşa maçıyla geçmişe bir sünger çekmek istiyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kasımpaşa maçıyla iyi bir başlangıç yapıp geçmişe bir sünger çekmek istiyoruz" dedi.
Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor’a 20’lık skor ile mağlup olarak sahadan ayrılan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçında ellerinden gelenin fazlasını yaparak sahadan galip ayrılmaya odaklandıklarını belirtti.
GZT Giresunspor karşılaşmasında hakemin çok ağır bir karar verdiğini ve takımının dengesinin erken dakikalarda bozulduğunu belirten Hamzaoğlu, “Aslında maça kötü başlamadık. Oyun da tam istediğimiz gibi giderken hesapta olmayan bir kırmızı kart ile karşılaştık. Bana göre hala ağır bir karar. Hemen ilk pozisyon ve rakip topu kenara doğru alıyor. Orada Holmen yetişebilir. Bariz bir gol şansı değil, rakip çaprazdan vuracak. Haliyle kalecimiz Gökhan kurtarabilir. Direkt kırmızı kart ağır bir karar. Hala bu görüşümün arkasındayım. Sonradan izlediğimde de aynısını gördüm. Hakem çok erken bir karar verdi. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Şanssızlıklar yaşadık”
Oyuncu hatalarıyla birlikte maç düzeninin bozularak basit mağlubiyetler aldıklarını dile getiren Hamzaoğlu, “Başakşehir maçıyla başladık. Oyun iyi giderken yine bir basiretsizlik, şanssızlık yaşadık. Hiçbir oyuncunun yapmayacağı olaylar oldu. Alper kalemize doğru topu sürdü. Pozisyon gol ile sonuçlandı. Galatasaray maçında penaltı kaçtı. Evet, penaltı kaçabilir bu normal bir şey. Arkasından Joel’in çizgiden içeriye atamadığı top vardı. Dakika 90+11, 3 tane faulün arkasından gelen bir mağlubiyet golü yaşadık. Giresun maçına gelince 11’e 11 devam etseydik en azından yenileceğimiz bir maç değildi. Belki kazanabileceğimiz bir maçtı diye düşünüyorum. Ama son 3 haftayı ele aldığımızda 0 puanımız var. Olumlu bir sonuç alamadığımız 3 haftalık bir periyot oldu. Fikstürün dezavantajı olarak da görebiliriz bunu. Başakşehir’i, Giresun’u burada, Galatasaray’ı deplasmanda oynamış olsaydık çok farklı olabilecek maçlardı. Ama bu haftaları iyisiyle kötüsüyle geçirdik” dedi.

"Kasımpaşa maçıyla geçmişe sünger çekiyoruz"
İşlerinin çok daha zorlaştığını fakat hiç yılmadan azimle çalıştıklarını ifade eden Hamzaoğlu, “Şimdi 9 hafta sonunda 1 puan ile ligin dibindeyiz. İşimiz çok daha zorlaştı ama biz umudumuzu kaybetmedik. Geldiğimiz günden beri takımda çok olumlu değişiklikler görüyoruz. En azından sahada mücadele görüyoruz. Bir şeyler yapma çabası görüyoruz. Bence Kasımpaşa maçı geri dönüşün başlangıcı olabilecek bir maç. Çok önemli bir maç olacak bizim için. Kendi sahamızda oynayacağız, haliyle avantajlar bizim lehimize. Bu avantajları iyi değerlendirip, Kasımpaşa maçıyla iyi bir başlangıç yapıp geçmişe bir sünger çekmek istiyoruz. Ondan sonra da daha emin adımlarla, daha moralli, en azından kazanabileceğimize inancımızı pekiştirip daha iyi bir şekilde yol alabiliriz” şeklinde konuştu.

"Sakatlar ve cezalılar bahanem değil"
Sakat ve cezalı oyuncularının olduğunu fakat bunları bahane etmeyerek elinde bulunan kadroyla en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Hamzaoğlu, “Tabii bu arada sakatlıklar gibi şanssızlıklar da yaşıyoruz. Bunları sadece bilgi notu için anlatıyorum. Yoksa bunların hiçbiri bahane değil. Sonuçta ne olursa olsun başarmalıydık diye düşünüyorum. Ama bunların hepsi de etken oldu, olmadı değil. Şimdi dediğim gibi aynı güven, aynı moral, aynı motivasyonla Kasımpaşa maçına çıkacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Kasımpaşa maçını kazanıp çıkışımızı yakalamak istiyoruz” dedi.

"Bu maç son şansımız"
Takımda olumlu değişiklikler gördüğünü ve Kasımpaşa maçının son şansları olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, “Ben oyuncularımdan hiç şikayetçi değilim. Çalışmalarından, arzularından şikayetçi değilim. Bazı alışkanlıklar kolay bırakılmıyor. Zamanla alışkanlık haline gelen şeyler belli bir süre sonrasında farklılaşıyor. O farklılaşmayı da görebiliyoruz. Daha agresif, daha çok rakiple temas edebilen, daha isteyen, daha mücadele eden bir görüntümüz var. Fakat dediğim gibi geçen hafta kırmızı kart bizi bir kişi eksik bırakınca rakip sahaya gitmekte, rakip sahada çoğalmakta zorluk yaşadık. Futbolda sahada rakibine karşı 1 kişi eksik olmak kolay değil. 1 kişi çok şey ifade ediyor. İnşallah bu tür olumsuzlukların geride kaldığı maçlar oynarız. Kasımpaşa maçında ne kadar istediğimizi göreceğiz. Artık bu maç son şansımız gibi düşünüyorum ben. Çünkü direkt rakibimiz olan bir takım ve kendi sahamızda oynuyoruz. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız lazım” ifadelerini kullandı.

"İsimler önemli değil, sahaya kim çıkarsa kazanmak zorunda"
Birçok oyuncusunun sakatlıktan yeni dönüp çalışmalara başladığını ve sahaya çıkan kişilerin galip gelmek zorunda olduklarını dile getiren Hamzaoğlu, “Gökhan Gönül’ün tedavisine Almanya’da devam ediliyor. Fabricio yeni iyileşti. Takımla beraber çalışmalara başladı. Geçen hafta oynadı, biraz da korkarak oynattık. O da kendini korudu. Şu an çalışmalar dünkü antrenmanla iyi gibi görünüyor. Hafta sonuna kadar da çalışacağız. Onun dışında Remy aramıza katıldı. Phiri bugün başlayacak, inşallah devam ettirebilir. Yasin de aynı şekilde dün aramıza katıldı. O kadar çok var ki unutabiliyorum. Çünkü ben sakat ve cezalı oyunculara fazla takılmıyorum. Önemli olan mevcut kadroyla elimizden geleni ortaya koymak. En çok ona odaklandığım için bazen unutabilirim sakat oyuncularımı saymakta. Kalan oyuncularla beraber yine 11 kişi sahaya çıkacağız. İsimler önemli değil artık bu saatten sonra, sahaya kim çıkarsa çıksın kazanmak zorunda. Başka şansımız yok. Hepimiz aynı şekildeyiz” şeklinde konuştu.

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