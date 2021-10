CHP'li Taşkın: “(İmamoğlu’nun Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesi) Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir” Partide kutuplaşma olmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: "Belediye başkanı kendi alanı ile ilgili açılışlar yapmak için gitti. Genel merkez ile irtibat halinde, izin alarak gitti"

– CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmemesi nedeniyle gelen tepkilere ilişkin, “Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir. Ekrem Bey’in duruşu, bu konudaki duyarlılığını her zaman gösterir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, PM üyeleri, milletvekillerinden oluşan 32 kişilik heyetle birlikte 2 günlük parti programı kapsamında Rize’ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Karaca, ziyaret sonrası Tek Gıdaİş Sendikası Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyerek, Çay Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Çay Kanunu'nun gerekliliğine değinen Karaca, “CHP olarak çayın bütün bileşenlerinin içine dahil edildiği il başkanımız, milletvekilimiz Mehmet Bekaroğlu ve örgütümüz ile kapsamlı bir Çay Kanunu teklifi hazırlandı. TBMM’ye bölge milletvekillerimizin imzası ile sunuldu. Çay Kanunu'nda çay üreticilerimizin taleplerinin tamamı karşılanmakta. Siyasi hırsları bir kenara bırakın. Rizeli çay üreticisinin yıllardır beklediği ve sorunlarına çare olacak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekleyen Çay Kanunu'nu bir an önce yasallaştıralım ve Rizeli çay üreticilerinin karşısına başımız dik hep birlikte çıkalım. Bütün sorunların çözümü var mıdır? Evet, vardır ve mümkündür" dedi.

Karaca, "Çay Kanunu çağrımıza rağmen Meclisten geçirilemez ve yasalaştırılamazsa buradan açık net söz veriyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında ilk bir yıl içerisinde Çay Kanunu yürürlüğü girecek, yasallaşacaktır” şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretleri hakkındaki sorusuna cevaben parti içerisinde bir kutuplaşma olmadığını ve İmamoğlu’nun genel merkezin izni ile Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Taşkın, “Belediye başkanı kendi alanı ile ilgili açılışlar yapmak için gitti. Genel merkez ile irtibat halinde, izin alarak gitti. Sürekli bu tartışmaların ‘Aday kim’e kitlenmesi de şöyle bir haksızlık; Türkiye’nin çok ciddi bir demokrasi birikimi var. 1876’dan beri bu ülkede Meclis var. Biz nasıl bir Türkiye istiyoruz tartışmasına odaklanırsak bu çok daha iyi olur. İkili bir gerginlik yok. Öyle görmek isteyenler olabilir ama kesinlikle öyle bir şey yok. Biz sahada çok enerjik bir şekilde çalışıyoruz. Mesela bir ile 304050 vekil ile gidip orada çalışmak, 6 ay içerisinde gidip tekrar orada çalışmak, bizim önceliğimiz budur. Cumhuriyet Halk Partisi hedefe yöneldiği için belki de son dönemlerde en huzurlu olduğu dönemlerden birisini yaşıyor. İç enerjiyi dışarıya yansıtarak çalışmaya çalışıyoruz. Öyle bir gerilim olmadığını düşünüyoruz. Öyle bir sorunumuz ve gündemimiz kesinlikle yok” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan çocukları PKK tarafından kaçırılmış anneleri ziyaret etmemesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Taşkın. “Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir” ifadelerini kullandı. Taşkın. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazi aileleriyle ilgili bir birim oluşturdu. Bu konuda çok ciddi çalışıyor. Bu konuda Ekrem Bey’in hiçbir sıkıntısı yok. Tam tersi bu konuyu çok ciddi bir şekilde sahipleniyor. Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir. Ekrem Bey’in duruşu bu konudaki duyarlılığını her zaman gösterir” dedi.

