CHP'li Taşkın: “(İmamoğlu’nun Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesi) Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir” Partide kutuplaşma olmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: "Belediye başkanı kendi alanı ile ilgili açılışlar yapmak için gitti. Genel merkez ile irtibat halinde, izin alarak gitti"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Taşkın: “(İmamoğlu’nun Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesi) Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir” Partide kutuplaşma olmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: "Belediye başkanı kendi alanı ile ilgili açılışlar yapmak için gitti. Genel merkez ile irtibat halinde, izin alarak gitti"

İHA

CHP'li Taşkın: “(İmamoğlu’nun Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesi) Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir” Partide kutuplaşma olmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: "Belediye başkanı kendi alanı ile ilgili açılışlar yapmak için gitti. Genel merkez ile irtibat halinde, izin alarak gitti"

– CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmemesi nedeniyle gelen tepkilere ilişkin, “Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir. Ekrem Bey’in duruşu, bu konudaki duyarlılığını her zaman gösterir” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, PM üyeleri, milletvekillerinden oluşan 32 kişilik heyetle birlikte 2 günlük parti programı kapsamında Rize’ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Karaca, ziyaret sonrası Tek Gıdaİş Sendikası Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyerek, Çay Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Çay Kanunu'nun gerekliliğine değinen Karaca, “CHP olarak çayın bütün bileşenlerinin içine dahil edildiği il başkanımız, milletvekilimiz Mehmet Bekaroğlu ve örgütümüz ile kapsamlı bir Çay Kanunu teklifi hazırlandı. TBMM’ye bölge milletvekillerimizin imzası ile sunuldu. Çay Kanunu'nda çay üreticilerimizin taleplerinin tamamı karşılanmakta. Siyasi hırsları bir kenara bırakın. Rizeli çay üreticisinin yıllardır beklediği ve sorunlarına çare olacak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekleyen Çay Kanunu'nu bir an önce yasallaştıralım ve Rizeli çay üreticilerinin karşısına başımız dik hep birlikte çıkalım. Bütün sorunların çözümü var mıdır? Evet, vardır ve mümkündür" dedi.
Karaca, "Çay Kanunu çağrımıza rağmen Meclisten geçirilemez ve yasalaştırılamazsa buradan açık net söz veriyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında ilk bir yıl içerisinde Çay Kanunu yürürlüğü girecek, yasallaşacaktır” şeklinde konuştu.
Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretleri hakkındaki sorusuna cevaben parti içerisinde bir kutuplaşma olmadığını ve İmamoğlu’nun genel merkezin izni ile Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Taşkın, “Belediye başkanı kendi alanı ile ilgili açılışlar yapmak için gitti. Genel merkez ile irtibat halinde, izin alarak gitti. Sürekli bu tartışmaların ‘Aday kim’e kitlenmesi de şöyle bir haksızlık; Türkiye’nin çok ciddi bir demokrasi birikimi var. 1876’dan beri bu ülkede Meclis var. Biz nasıl bir Türkiye istiyoruz tartışmasına odaklanırsak bu çok daha iyi olur. İkili bir gerginlik yok. Öyle görmek isteyenler olabilir ama kesinlikle öyle bir şey yok. Biz sahada çok enerjik bir şekilde çalışıyoruz. Mesela bir ile 304050 vekil ile gidip orada çalışmak, 6 ay içerisinde gidip tekrar orada çalışmak, bizim önceliğimiz budur. Cumhuriyet Halk Partisi hedefe yöneldiği için belki de son dönemlerde en huzurlu olduğu dönemlerden birisini yaşıyor. İç enerjiyi dışarıya yansıtarak çalışmaya çalışıyoruz. Öyle bir gerilim olmadığını düşünüyoruz. Öyle bir sorunumuz ve gündemimiz kesinlikle yok” diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan çocukları PKK tarafından kaçırılmış anneleri ziyaret etmemesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Taşkın. “Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir” ifadelerini kullandı. Taşkın. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazi aileleriyle ilgili bir birim oluşturdu. Bu konuda çok ciddi çalışıyor. Bu konuda Ekrem Bey’in hiçbir sıkıntısı yok. Tam tersi bu konuyu çok ciddi bir şekilde sahipleniyor. Programın yoğunluğu ile ilgili bir meseledir. Ekrem Bey’in duruşu bu konudaki duyarlılığını her zaman gösterir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor’da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor’da Kasımpaşa hazırlıkları devam ...
CHP'li Karaca: Çay kanun taslağını bir an önce yasallaştıralım
YEREL HABERLER CHP'li Karaca: Çay kanun taslağını bir an önce ...
Rize’de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu
YEREL HABERLER Rize’de toprak kayması nedeniyle kamyonet ...
Rize’de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Rize’de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 ...
Hamza Hamzaoğlu: "Kasımpaşa maçıyla geçmişe bir sünger çekmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Kasımpaşa maçıyla geçmişe bir ...
RTEÜ’de 13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER RTEÜ’de 13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu ...
Yannick Bolasie: “Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor”,
YEREL HABERLER Yannick Bolasie: “Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız ...
Yannick Bolasie: Kasımpaşa maçını kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor
YEREL HABERLER Yannick Bolasie: Kasımpaşa maçını kazanıp önümüze ...
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ...
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Çorapların içindeki tabancalar polisin dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Çorapların içindeki tabancalar polisin dikkatinden ...
Araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı Rize’deki operasyonda aracın bagajında gizlenmiş 1 kilo 50 gram metanfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı Rize’deki ...
Çaykur Rizespor 160 gündür galibiyete hasret
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor 160 gündür galibiyete hasret
Rize'de 1 hafta içerisinde pandemi kurallarına uymayan 14 kişiye 21 bin 919 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Rize'de 1 hafta içerisinde pandemi kurallarına ...
Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor Hamsi sofralara bu şekilde geliyor
YEREL HABERLER Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor Hamsi sofralara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.