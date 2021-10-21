Rize'deki heyelan sırasında büyük panik yaşadılar (2)

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YENİ HEYELANDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi. İlçede, Çayırdüzü köyündeki heyelanın ardından bu kez de Behice köyünde yaşanan heyelanla birlikte istinat duvarı çöktü. Heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Rukiye MEYVECİ-Emirhan PEHLİVAN/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Rukiye MEYVECİ-Emirhan PEHLİVAN

2021-10-21 13:51:29



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