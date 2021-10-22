Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası´nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kamyonetleriyle mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul´dan gezmek için bölgeye gelen 3 arkadaşın içinde bulunduğu kamyonet, kar yağışının etkili olduğu Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası´nda yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Araçları kara saplandığı yerden çekilerek çıkarılan 3 kişi kurtarıldı.DHA-Genel Türkiye-Rize

2021-10-22 09:51:50



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