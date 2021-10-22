Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 10. haftasında evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. İlk 9 haftada sadece 1 puan toplayabilen yeşilmavili ekip, ligin son sırasına demir attı.

23 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa maçında sahadan 3 puan ile ayrılmak isteyen Çaykur Rizespor, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktık çalışmaları ile devam ederken çift kale maç ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.