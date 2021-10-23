Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 10 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Phiri’nin pasında topla buluşan Cemali Serltel’in ceza sahasının dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 10
25. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Nicolai Jorgensen’in kaleyi gördükten sonra yaptığı vuruşunda top savunmaya çarparak uzaklaştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Fabricio, Cemali Sertel xxx, Holmen xx, Selim Ay xx, Phiri xx, Bryan Dabo xx, Yannick Bolasie xx, Boldrin xx, Deniz Hümmet xx, Joel Pohjanpalo xx
Yedekler: Tarık, Anıl, Alberk, Emir Han, Alper, Djolovic, Elik Sabo, Yasin, Umar, Remy
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Bruma x, Donk x, Brecka xx, Tarkan xx, Travnik x, Sadiku x, Ouanes xx, Jörgensen x, Umut xx
Yedekler: Harun, Bilal, Evren Eren, Mehmet Yıldırım, Dirar, Yusuf Erdoğan, Haris, Doğucan, Ahmet Engin, Hasan Yeşilyurt
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Cemali Sertel (dk. 11) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dabo (Çaykur Rizespor), Jörgensen, Travnik (Kasımpaşa)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.