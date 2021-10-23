Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Kasımpaşa:1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Aminu Umar’ın ceza sahası içerisinde Travnik’e ile girdiği mücadele sonrasında VAR’ı inceleyen Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 11

90+6. dakikada ceza sahasının içerisinde Umar’ın pasında topla buluşan Remy’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+8’de Remy’nin vuruşunda kaleci Ertuğrul’un kontrol edemediği topu alan Selim Ay’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.. 21



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Fabrício, Cemali Sertel xxx, Holmén xx, Selim Ay xxx, Phiri xx (Erik Sabo dk. 88 ?), Bryan Dabo xx (Remy dk. 72 xx), Yannick Bolasie xx, Boldrin xx (Umar dk. 46 xx), Deniz Hümmet xx (Yasin dk. 46 xx), Joel Pohjanpalo xx (Alper Potuk dk. 72 x)

Yedekler: Tarık, Anıl, Alberk, Emir Han, Alper, Djolovic, Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Florent Hadergjonaj xx (Dirar dk. 90 ?), Bruma xx, Ryan Donk xx, Tomas Brecka xx (Haris dk.46 x), Tarkan xx, Michal Travnik xx, Sadiku xx (Doğucan dk. 84 ?), Ouanes xx (Evren Eren dk. 46 xx), Jörgensen x, Umut xx (Yusuf Erdoğan dk. 88 ?)

Yedekler: Harun, Bilal, Mehmet Yıldırım, Ahmet Engin, Hasan Yeşilyurt

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Cemali Sertel (dk. 11), Selim Ay (dk. 90+8) (Çaykur Rizespor) Umut (dk. 60 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dabo, Yasin (Çaykur Rizespor), Jörgensen Michal Travnik, Tarkan, Bruma (Kasımpaşa)

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