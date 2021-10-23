Çaykur Rizespor- Kasımpaşa: 2-1



Arzu ERBAŞ Emirhan PEHLİVAN / RİZE,(DHA)STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Ömer Tevfik Özkoç, Serkan Ok

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel, Phiri (Dk. 88 Sabo), Dabo (Dk. 73 Remy), Bolasie, Boldrin (Dk. 46 Umar), Deniz (Dk. 46 Yasin), Pohjanpalo (Dk. 73 Alper),

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran Donk, Bruma, Brecka (Dk. 46 Hajradinovic), Hadergjonaj (Dk. 90+1 Dirar), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Tarkan Serbest, Travnik, Ben Ouannes (Dk. 46 Eren Elmalı), Jorgensen, Umut Bozok (Dk. 88 Yusuf Erdoğan)

GOLLER: Dk. 11 Cemali Sertel, Dk. 90+10 Selim Ay (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Umut Bozok (P) (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dabo, Umar, Yasin (Çaykur Rizespor) Jorgensen, Travnik, Tarkan, Bruma (Kasımpaşa)Süper Lig´in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Yeşil-mavili ekip, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. 11´inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Bolasie ortasını yaptı. Boldrin topu Phiri´ye indirdi. Bu oyuncunun geriye çıkardığı topa Cemali ceza alanı dışından sert vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

28´inci dakikada Travnik´in ortasında ceza alanı içinde kafalardan seken topu Brecka geri çıkardı. Umut´un yakın mesafeden vurduğu topu Gökhan kornere tokatladı.

35´inci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Tarkan´ın ceza alanı dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

57'nci dakikada Kasımpaşa atağında Jorgensen ceza alanı dışından sert vurdu, Gökhan topu kornere çeldi.

60´ıncı dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Travnik, Aminu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

62'nci dakikada atışı kullanan Umut Bozok, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+5´inci dakikada Rizespor mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Aminu, çizgiye inip içeri çevirdi. Altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Remy'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

90+10'uncu dakikada Rizespor öne geçti. Yasin'in pasıyla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Remy'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul'dan sekti. Gerilerden gelen Selim Ay, altıpası içindeki topu boş ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-10-23 15:57:35



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