Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından

Rukiye MEYVECİ / RİZE (DHA) Süper Lig´in 10´uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa´yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonu yaptığı açıklamada, "10 hafta sonra gelen bir galibiyet. Oyuncular açısından kolay değil. Bu maçlarda kazanmayı isterken sahada o stresle beraber yapmayı istediklerinizi başarabilmek kolay değil. Takımımız bu zorluğu, bu sıkıntıyı yaşadı. Aynı zamanda birçok oyuncumuz ufak tefek sakatlıklarla beraber, fedakarlık yaparak bu maça çıktılar. Ağrılarına rağmen oynamak istedi hepsi, bu bizi çok sevindirdi. Son saniyede de olsa kazanmak güzel. Kazandık diye her şey güllük gülistanlık olmadı. Daha oynayacağınız bir sürü maç var. Bu atmosferde, bu stres altında oynayacağımız bir sürü maç var. Eksiklerimiz var. Hem oyun anlamında hem oyuncularımızın yeterliliği anlamında bunları tamamlamak zorundayız. Kazanarak bu moralin, motivasyonun ve özgüvenin tekrar geri gelmesi bizim için çok önemli. Yapacağımız şeyleri biraz daha hızlı bir şekilde hayata geçirebiliriz. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Yalnız son dakikalardaki tezahüratlar biraz düşündürdü bizi. Haklılar, tabii ki eleştirecekler. Kolay değil. 10 hafta sabrettiler. Bu konuda da taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu birlik beraberliğe çok daha fazla ihtiyacımız var. Her maçı kazanma şansımız yok, mutlaka kaybedeceğimiz maçlar olacak. Birlik beraberliğimizi kaybetmezsek biz sonunda bu hedefe ulaşacağız, buna inanıyoruz. Bu inancımızı da asla kaybetmeyerek, son ana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu hep beraber yaparsak mutlaka hedefimize ulaşacağız" dedi.

Kalp nakli bekleyen Esila'ya seslenen Hamzaoğlu, "Kızımıza selam göndermek istiyorum. Maç öncesi bize çiçek gönderdi. Bize olan inancını belirtmiş. Ben ona da buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu maçı da Esila'ya armağan etmek istiyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. En kısa zamanda da aramıza bekliyoruz. Esila antrenmanda seni görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Hamzaoğlu "1-0´lık skoru korumak için uğraştık. Rakip de kazanmak için saldırdı. Biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık, skoru korumakta zorlandık. Nitekim penaltıdan gelen bir gol oldu. Tekrar kazanmak için kafa kaldırıp, son saniyede de olsa rakibin üzerine gitmek benim için çok çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezon başından beri hazırlık maçları da dahil takımımız hiç kazanamamış. Bu galibiyetle birlikte yapacaklarımızı daha kolay bir şekilde hayata geçirir, bundan sonraki maçlarda hem oyun olarak hem mücadele olarak çok daha iyisini yaparız" diye konuştu.

CİHAT ARSLAN: BAŞINDAN SONUNA KADAR TOP BİZDEYDİ

CİHAT ARSLAN: BAŞINDAN SONUNA KADAR TOP BİZDEYDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan ise şunları söyledi: "İki takım açısından hem psikolojik hem de puan tablosu bakımından zor bir karşılaşmaydı. Biz farklı sistemle oynadık. Maç dengeli gitti, baskıyla başladık sonra Rizespor oyunu dengeledi. Ama maçın geneline baktığımızda rakip ceza sahasında 28 kere topla buluşmuşuz, Rizespor 10 kere buluşmuş. Bu istatistiksel anlamda çok değerli bir şey. Bu arada son paslar ve tercihlerde biz hatalı davrandık. Bitiricilik noktasında oyunu bitiremedik. Sona doğru biraz Tarkan´ın da tansiyonunun düşmesiyle eksik duruma düştük. 100´üncü dakikada bir kişi eksildik. Talihsiz bir gol, kendi adımıza istemeyeceğimiz bir goldü. Kötü bir gol yedik. Başından sonuna kadar top bizdeydi. Halis topu uzaklaştırsa belki hakem maçı bitirecekti. Rizespor 2-1 yaptı. Onlar için çok büyük bir hediyeydi bu gol. Çünkü taraftar 'İstifa' diye bağırırken birden rüzgar tersine döndü. Bazen kazandıkça özgüveniniz artar, kaybettikçe de içinize kapanırsınız. Ayak titrememesi lazımdır oyuncularda ama hepsi duygusal. Sonuçta insan. Bu baskıyla da baş edebilmeniz gerekir. Hakemimiz de maçı 100´üncü dakikaya kadar taşıdı. Hoca da bugün iki takımın berabere kalmasını çok istemedi. Saygısızlık olmasın, Türkiye´de iş yükü çok fazla. Hakem VAR´a geldiğinde, VAR´da incelersin biter geri dönersin. 8 dakika uzadı, bu oyunun soğuması açısından da çok sakıncalı bir şey. Hüseyin hocamın performansı benimkinden iyi değildi. Okey gibi önce bir dağılırsın, sonra herkes oyunu eline alır ve oyun yeniden başlar. Bizim durumumuz böyle, bizim bir dağılmamız, sonra toparlanmamız lazım. Bu dağıtmayı yapmamız lazım. Daha önce temassız oyunu tercih ediyorduk. Bugün biraz daha temaslı oynadık. İkili mücadelelerde ayakta kaldık. Takıma da haksızlık yapmayalım ama bazen herkes ekmeğini o kadar yer" dedi.

