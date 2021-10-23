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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamza Hamzaoğlu: “Son saniyede de olsa kazanmak güzel”

İHA

Hamza Hamzaoğlu: “Son saniyede de olsa kazanmak güzel”

Kasımpaşa galibiyetini değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Son saniyede de olsa kazanmak güzel güzel ama kazandık diye her şey güllük gülistanlık olmadı” dedi.
Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor, sahasında Kasımpaşa’yı 21 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “10 hafta sonunda gelen bir galibiyet. Kolay değil. Oyuncularım açısından baktığında o stresle beraber başarabilmek kolay değil. Takımım da bu zorluğu, bu sıkıntıyı yaşadı. Birçok oyuncumuz ufak tefek sakatlıklarla beraber fedakarlık yaparak maça çıktı. Yani oynamak istediler ve bu bizi sevindirildi. Ağrılarına rağmen bu maçta hiçbiri takımı yanız bırakmak istemedi. Son saniyede de olsa kazanmak güzel ama kazandık diye her şey güllük gülistanlık olmadı. Bu havada, bu atmosferde, bu stres altında oynayacağımız bir sürü maç var ve eksiklerimiz var. Hem oyun anlamında, hem oyuncularımızın yeterliliği anlamında tamamlamamız gereken şeyler var. Bunları tamamlamak zorundayız. Kazanmak, bu moral, bu özgüvenin geri gelmesi bizim için çok önemli. Yapacağımız şeyleri biraz daha hızlı bir şekilde hayata geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.
İkinci yarının sonlarında taraftarın, ‘Yönetim istifa’ şeklinde tezahürat yapmalarına da değinen Hamzaoğlu “Son dakikalardaki tezahüratlar biraz düşündürdü bizi. Haklılar, tabii ki eleştirecekler. Kolay değil, 10 hafta sabrettiler onlar da. O konuda hepsine teşekkür ediyorum” cümlelerine yer verdi.
Teknik Direktör Hamzaoğlu, aldıkları galibiyeti kalp nakli bekleyen Çaykur Rizespor’un küçük taraftarı Esila’ya armağan ettiklerini de sözlerine ekledi.

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