Çaykur Rizespor'dan sezonun ilk galibiyet pozu

Süper Lig’in ilk 9 haftasında sadece 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, sezonun 10. haftasında Kasımpaşa’yı yenerek ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Lig’in 10. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 21’lik skorla mağlup etti. Sezonun ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor, maç sonunda galibiyet pozu çektirerek sosyal medya hesabından ‘Çok özledik’ ifadeleriyle paylaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.