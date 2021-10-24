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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde yaptığı tabloları sergiledi

İHA

Pandemi sürecinde yaptığı tabloları sergiledi

Pandemi döneminde yaptığı resimleri sergiledi, satılan tabloların gelirlerini ise madde bağımlılığı ile mücadele için Yeşilay’a bağışladı.
Rize'de yaşayan 17 yaşındaki Elif Nur Türüt, çocukluğu boyunca uğraştığı resim çizmeyi pandemi döneminde daha da geliştirerek resim sergisi açtı. 6 aylık sürecin sonunda ziyaretçilerin beğenisine sunduğu tabloların satışını da gerçekleştiren Türüt, sergide yer alan tabloların gelirini ise bağımlılıkla mücadele için Yeşilay’a bağışladı.

“Çocukluğumdan beri sanat ile ilgileniyorum”
Açılışını Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu’nun gerçekleştirdiği sergide evde kaldığı süre boyunca yaptığı tuval çalışmalarını annesinin fikri sonucunda sergilemeyi düşündüğünü dile getiren Türüt “Çocukluğumdan beri zaten sanat ile aktif olarak ilgileniyorum. Daha çok karakalem ve defterlerde yaptığım karalamalardan sonra pandemi döneminde tuval yapmaya başladım. Evde tuvaller birikince annem neden bunları toplayıp bir sergi yapmıyoruz diye bir fikir sundu. Benim de aklıma hiç gelmemişti böyle bir fikir, bu fikri değerlendirdim ve sergiyi açtık. Burada yaklaşık 6 aylık bir çalışma var. Gezen kişiler eğer tabloları beğenirse, benimle diyaloğa geçip Yeşilay’a veya madde bağımlısı olan gençleri kurtarmaya yönelik bağışta bulunabilirler” dedi.

“Pandemi döneminde sanattan kopmamamız gerekir”
Pandemi gibi insan psikolojisini doğrudan olumsuz etkileyen dönemlerde insanların sanata yoğunlaşması gerektiğinin altını çizen Türüt, “Gündelik hayatımızda özellikle pandemi bizi psikolojik olarak etkiledi. Bu dönemde sanattan kopmamamız gerekir. Bu tip dönemlerde kendimizi sanatla daha çok entegre etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim tablolarım genlikle sürrealist çalışmalar. Doğadan, astronomiden, deniz altından, ezoterik ve dini ögelerden ilham alıyorum” şeklinde konuştu.
Rize Valisi Kemal Çeber ise genç yeteneğin sergisine özellikle katılmak istediğini vurgulayarak, “İş yoğunluğu nedeniyle bu tip programlara katılacak zaman bazen bulamayabiliyoruz. Böyle 17 yaşında bir kızımız olunca, bir lise öğrencimiz olunca, pandemi döneminde dert yandığımız olgulardan kendini kurtarmış olduğunu görünce mutlaka katılmak istedim” ifadelerini kullandı.

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