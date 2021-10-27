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 Rize'de 16 dere yatağı genişletilecek, yapılar yıkılacak

DHA

 Rize'de 16 dere yatağı genişletilecek, yapılar yıkılacak


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE'de her yıl can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelan afetlerinin önüne geçilebilmesi için kent merkezindeki riskli 16 derede taşkın önleme projesi başlatıldı. Proje ile rüsubatın tıkanmaya neden olmaması için dere yatakları temizlenip genişletilecek ve dağ yamaçlarında düşey noktalara tersip bentleri inşa edilecek. Dere yatakları da yapılaşmalardan arındırılacak.
Türkiye'nin metrekareye düşen yıllık 2 bin 400 kilogram ile en çok yağış alan ili Rize´de, 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde yaşanan, 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinin ardından riskli dere yatakları için harekete geçildi. Rize Belediyesi tarafından kent merkezinde bazılarının üzeri kapalı riskli 16 derede taşkın önleme projesi başlatıldı. Proje ile sürüklenen rüsubatın tıkanmaya neden olmaması için dere yatakları temizlenip genişletilecek ve dağ yamaçlarında düşey noktalara tersip bentleri inşa edilecek. Dere yatakları da inşa edilen yapılaşmalardan arındırılacak.
'SU BASMALARININ ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ'
Kent merkezinden irili ufaklı 16 derenin geçtiğini belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şunları söyledi:
"Rize´nin mücavir alanlarında girişle çıkış arasında yaklaşık 16 tane irili ufaklı deremiz var. Bu derelerin hemen hemen hepsini ele aldık. Hem şehir merkezinden denize kavuştukları noktada hem de şehrin hemen arkasından dağ yamaçlarından dağ dibi yolumuza kadar takip altına aldık. DSİ ile bir çalışma yapıyoruz. Bizim daha önceden Paşakuyu Deresi´nde yaptığımız gibi şimdi Dalyan´da, Müftü´de, Portakallık, İslampaşa, Kale Deresi´nde, Reşadiye´de çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları hem mevcut dere yataklarını genişleterek hem de şehrin yukarısından dağ yamaçlarından düşey noktalarında tersip bentleri yaparak, oralardan gelen rüsubatların şehirde düz noktadaki dere yataklarını doldurmasını ve kinci bir yağmurda taşkınlık yapmasını önleyeceğiz. İnşallah bu çalışmalarla beraber Rize`de olağanüstü bir yağış düşmedikten sonra bizim klasik her yıl veya 23 yılda bir olan şehir içerisindeki su basmaların önüne geçmiş olacağız."
`DERE YATAĞININ İÇİNDE OLAN EVLER VAR´
Dere yataklarındaki binaların kaldırılması ile ilgili çalışma yapacaklarını söyleyen Metin "Mevcutta yapılı olan dere yatağındaki binaların oralardan kaldırılmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla önlemler alacağız. Özellikle Çiftekavak´da, Kale Deresi´nde, Değirmendere üzerinde ve diğer küçük derelerimizde geçmişte yapılmış, ciddi anlamda dere yatağının içerisinde olan evler var. Bunların yıkımla ilgili çalışma başlatılacak. Biz de bundan sonra bunların yapılanması ile ilgili önlem alacağız" dedi.
Dere yataklarının olduğundan daha da dar bırakıldığında taşkına sebebiyet verildiğinin görüldüğünü söyleyen Metin, Rize'de küçük derelerde önlem almak için mücadele edeceklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-10-27 09:44:55

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