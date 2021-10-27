Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü

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Rukiye MEYVECİEmirhan PEHLİVAN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında Dursun Badoğlu (69) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bugün akşam saatlerinde ilçenin Topluca köyü Düz Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı ile köye Çamlıhemşin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evde oturanlardan Kazım Aydınoğlu (77) dışarı çıkmayı başarırken, uyuduğu belirtilen üvey kardeşi Dursun Badoğlu çıkamadı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında Badoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan zehirlendiği belirlenen Badoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Rukiye MEYVECİEmirhan PEHLİVAN

2021-10-27 22:38:13



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