Rize’de cezaevi nakil aracı kaza yapan kamyonete çarptı: 6 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaza yapan kamyonete çarpan cezaevi otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Çamlık köyü Ekrem Orhon Parkı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Akıncı kontrolünde olduğu öğrenilen 53 DE 364 plakalı kamyonet yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bir süre kaydıktan sonra devrildi. Araçta bulunan 5 kişi kazanın hemen ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Bu esnada Erzurum istikametinden İkizdere istikametine geldiği öğrenilen 12 AU 850 plakalı cezaevi nakil aracı yolda devrilen kamyonete çarptı. Cezaevi nakil aracında bulunan kişiler 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma Derneği (İDAK) ekipleri tarafından çıkartıldı. Araçta bulunan 6 yaralı Rize’deki çeşitli hastanelere sevk edilirken 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.