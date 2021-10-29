Eylemde polise ‘Açığa alınacağını biliyor musun’ diyen aşı karşıtına tepki

Rize’de aşı karşıtı bir grup eylem yaptı. Eylemde polisin kimlik ibraz etmesini istediği şahıs, polisi ‘Açığa alınacağını biliyor musun’ diyerek tehdit edince çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Rize’de aşı karşıtı bir grup Memişağa Parkı'nda eylem düzenledi. Grup adına açıklama yapan Ali Osman Önder, aşının korona virüs salgınına karşı korumadığını iddia etti. Önder’e parktaki diğer vatandaşlar tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Polisin kimlik ibraz etmesini istemesi üzerine polisle de tartışan Önder, etrafındakilere ‘Bunu çekin sosyal medyada paylaşacağız’ dedi. Sonrasında polise dönen Önder, ‘Benim kimliğime burada da bakabilirsiniz’ dedi. Polisin ‘Tamam beyefendi kimliğini alayım’ sözleri üzerine Önder bu kez de, ‘Ben size kimlik ibraz etmek zorunda değilim’ cevabını verdi. Kimliğini vermek istemeyen Önder, ‘Siz sicil numaranızı verin, ben sizi şikayet edeceğim. Ben sizi Süleyman Soylu’ya şikayet edeceğim. Açığa alınacaksın’ dedi. Çevredeki vatandaşlar bu sözleri üzerine şahsa tepki gösterdi. ‘Sen polisi tehdit edemezsin’ diyen Rizeliler ile Önder arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, gerginlik polisin araya girip kalabalığı dağıtması ile son buldu.

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