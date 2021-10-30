Endonezya Büyükelçisi İqbal: Viyana Sözleşmesi'ne riayet edilmeli



Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)ENDONEZYA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal, 10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklamasıyla ilgili olarak, "Viyana Sözleşmesi, ülkelerin iç işlerine diplomasinin karışmaması gerektiğini söylemektedir. Bütün tarafların buna riayet etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Rize'de, Endonezya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 'Sizin Özgürlüğünüz Bizim Özgürlüğümüzdür' adlı halk dansları etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Rize Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile vatandaşlar katıldı. Rizelilerin ilgi gösterdiği etkinlikte Endonezya kültürünü yansıtan halk dansları sunulurken, yöresel yemekler ikram edildi.

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İqbal, burada gazetecilerin 10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklamasıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyoruz ama diplomasinin dayanak noktası bildiğiniz gibi Viyana Sözleşmesi´dir. Özellikle de bu konuda 41'inci maddesi çok açıktır. Ülkelerin iç işlerine diplomasinin karışmaması gerektiğini söylemektedir. Bütün tarafların burada uyması gereken Viyana Sözleşmesi´nin 41'inci maddesidir ve bütün tarafların buna riayet etmesi gerektiğini düşünüyorum."DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2021-10-30 13:58:24



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