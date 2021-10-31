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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boy sınırı altında avlanan palamut erken tükendi

DHA

Boy sınırı altında avlanan palamut erken tükendi


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)KARADENİZ'de önceki yıllarda en düşük 25 santimetre boy sınırı altında yumurtalarını bırakmadan avlanan palamut bu yıl erken tükendi. Tezgahlarda artık görünmeyen palamut avcılığı için umutlar gelecek yıla kaldı. Karadenizli balıkçılar, "Palamut bir göründü, kaçtı, daha da olmaz" dedi.
Denizlerde 1 Eylül´de başlayan av sezonunda `Vira bismillah´ diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. İstavrit ve mezgitle sezona bereketli başlayan balıkçılar, palamuttan ise umduğunu bulamadı. Geçen senelerde tanesi 5 liraya kadar düşen palamut, bu yıl 50 liraya tezgaha çıktı. Ancak Karadeniz'de önceki yıllarda en düşük 25 santimetre boy sınırı altında yumurtalarını bırakmadan avlanan palamut erkenden tükendi. Tezgahlarda artık görünmeyen palamutta avcılık için umutlar gelecek yıla kaldı.
`HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI PALAMUT YOK´
Rizeli balıkçı Yaşar Karasüleyman, "Sezonun başında palamutu biraz gördük. Sonra çekildi, bu sene palamut yok. Palamut hava şartlarından sebep, bu sene yok. Palamut olmayınca da hamsi bol oldu. Şu anda hamsi çok güzel gidiyor ama bu da ne kadar sürer belli değil. Palamut gibi hamsi de bir anda kaybolabilir. Hamsi bol, her gün hamsi tutuluyor, buna da deniz bile yetmez. Zaten çeşit az, hamsinin de çekilmesiyle balıkçılık bir anda bitebilir" dedi.
`ŞU ANDA HİÇ PALAMUT TUTULMUYOR´
Balıkçı Necmettin Duman, "Sezonun başında palamutla karşılaştık, bol olacak diye düşündük ama ne yazık ki bir anda ortadan kayboldu. Hava şartlarından dolayı palamut geldiği gibi gitti. Şu anda hiç palamut tutulmuyor. Uskumruları palamut diye satıyorlar. Denizde bolca hamsi var. Hamside ne zaman biter belli değil, hamsi bittiği anda sezon da biter. Geçen sene palamut boldu, hamsiye hasret kaldık. Deniz bir sene palamutu bol veriyor, bir sene hamsiyi. Geçen yıl vatandaş 5 liraya, 10 liraya bir buçuk kiloluk palamut yedi. Bu yıl palamutun fiyatı 25-30 liradan aşağıya düşmedi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-10-31 10:34:19

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