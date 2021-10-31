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Şahin ve atmacalar, güzellik yarışmasında

DHA

Şahin ve atmacalar, güzellik yarışmasında


Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize),(DHA)-RİZE´nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen `Şahin ve Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali', renkli görüntülere sahne oldu, atmaca ve şahin tutkunları bir araya geldi. Yarışmada dereceye girenlere kupa verildi.
Ardeşen ilçesi Vali Erdal Ata Stadyumu'nda `Şahin ve Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali´ gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivale, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Avni Kahya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'inci Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu ile şahin ve atmaca tutkunları katıldı. Atmaca ve şahin tutkunları kayıtlarını yaptırdıktan sonra jüri önünde zorlu sınava çıktı. 36 atmaca, 13 şahinin katıldığı yarışmada; kuşlar, tüy renginden, kafa yapılarına kadar incelenerek değerlendirildi. Şahin ve atmaca güzellik yarışmasının ardından, en uzağa uçabilme yarışması yapıldı. Atmaca ve şahinlerini bırakarak uzaklaşan sahipleri kuşlarını koluna çağırdı. Kuşunu en uzak mesafeye uçurmayı başaranlar dereceye girdi. Programın son bölümünde ise bağları çözülen 75 atmaca doğaya salındı. Yarışmada dereceye girenlere kupa da verildi.
`DEDEM VE BABAMIN ATMACA SEVDASI BANA DA BULAŞTI´
Düzenlenen etkinliğe atmacası ile katılan Efe Özkan (17) "Dedemden gördüm, babamdan gördüm, çocukluğumdan beri atmaca ile ilgileniyorum. Onların atmaca sevdası bana da bulaştı, artık her anımı atmaca ile geçiriyorum" dedi.
6 yıldır şahin besleyen Mehmet Kutanis "Bir bebek gibi bakıyorum, onunla nefes alıyorum. Besliyorum, seviyorum, neredeyse tüm zamanımı onunla geçiriyorum. 6 yıl içerisinde aramızda derin bir bağ oluştu. Ben onsuz, o da bensiz duramıyor" diye konuştu.
Yarışmadaki en küçük atmaca tutkunu Arda Ergüven (11) de "Atmaca sevdasını dedem aşıladı bana. Dedemden öğrendiğim bu geleneği ben de sürdürmek istiyorum. Üç aydır baktığım atmacamla ben de yarışmaya katıldım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN
2021-10-31 15:34:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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