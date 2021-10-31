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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de 3230 metreye 'Cumhuriyet Tırmanışı'

İHA

Rize'de 3230 metreye 'Cumhuriyet Tırmanışı'

Rize'de Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 16. Geleneksel Cumhuriyet Tırmanışı'nda dağcılar, Ovit Dağı'nın 3230 rakımlı Ekrem Orhon zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.
Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği 16. Geleneksel Cumhuriyet Tırmanışı'na 140 dağcı katıldı. Yoğun sis ve 20 santimetre kar kalınlığında yapılan tırmanışta dağcılar, merhum eski Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon'un isminin verildiği 3230 rakımlı Ovit Dağı zirvesine tırmandı. 2640 rakımlı Ovit Dağı toplanma yerinde bir konuşma yapan Verçenik Dağcılık Kulübü Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu, “Ovit Geçidi Türkiye’deki en yüksek geçitlerden birisidir. Ekrem Orhon anısına zirveye çıkacağımız yer 3230 metre yükseklikte. 22.5 saatlik bir yürüyüşümüz var. Dağcılık sporu kendini tanıma sporudur. Kimse ile yarış yoktur, ödül de yoktur. Kendimizi tanıma sporudur. 2,5 saat sonra geri döneceğiz. İkizdere Belediye Başkanımız da bizimle zirveye tırmanacak. İlk kez bir başkan bizimle birlikte yürüyor” dedi.
İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise, “Verçenik Dağcılık Kulübü'nün organize ettiği Ekrem Orhon zirvesine yaklaşık 150'ye yakın dağcımız katılıyor. Zirve 3230 metre, hava şartları yürümeye müsait fakat sis var. Gerekli uyarıları ve bilgileri başkanımız verdiler. Her şey uygun, 2,5 saat yürüyeceğiz. Hayırlı olsun, başarılar diliyorum” dedi.

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