Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in son sırasına demir atan ve 11. haftada Trabzonspor’a 21 mağlup olan Çaykur Rizespor, ligin 12. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. 5 Kasım Cuma günü Çaykur Didi Stadında oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde başlayan yeşilmavili ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Ardından kondisyon çalışan Rizespor’un antrenmanı çift kale maç ile son buldu.

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