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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cemali Sertel: “Yeter ki maçları kazanalım”

İHA

Cemali Sertel: “Yeter ki maçları kazanalım”

Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen Cemali Sertel, “Benim bir gol hedefim yok. Yeter ki maçları kazanalım” dedi.
Süper Lig'in son sırasına demir atan ve 11. haftada Trabzonspor'a 21 mağlup olan Çaykur Rizespor, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. 5 Kasım Cuma günü Çaykur Didi Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde sürdüren yeşilmavili ekip, Alanyaspor maçı ile çıkış arayacak.
Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemali Sertel, son haftalarda güzel bir futbol oynadıklarını dile getirerek, “Trabzonspor karşısında güzel futbol oynadık. Son iki üç haftadır oyuna yansıtıyoruz ama skora yansıtamıyorduk. Bu hafta elimizden geleni yaptık ama yine olmadı. Artık bu bizi tatmin etmiyor çünkü sonuç almak istiyoruz. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz ve puan almak. Bu hafta kesinlikle 3 puan istiyoruz milli aradan önce taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.
Hamza Hamzaoğlu’nun teknik direktör olduğu günden bugüne performansının arttığının altını çizen Sertel, “Hocamız geldiğinden beri yavaş yavaş açıldığımı düşünüyorum. Bunun için ekstra çalışıyorum ve daha iyi olmak istiyorum. Kasımpaşa maçına ailem de gelmişti. Güzel bir gol attım mutluyum. Bu gollere devam etmek istiyorum. Benim bir gol hedefim yok. Yeter ki maçları kazanalım” şeklinde konuştu.
Taraftara birlik çağırısında bulunan genç oyuncu, “Taraftar da çok üzgün biz de çok üzgünüz galip gelmek istiyoruz. Onlarda sabırsız bizde sabırsızız. En hızlı şekilde puan almak istiyoruz taraftarımız biraz sabretsin gerisi gelecek” ifadelerini kullandı.

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