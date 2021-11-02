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Kümese giren sokak köpekleri 80 tavuğu parçaladı

DHA

Kümese giren sokak köpekleri 80 tavuğu parçaladı


Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)RİZE´de tavuk yetiştiriciliği yapan Hasan Bilgin´e ait kümese giren sokak köpekleri, 80 tavuğu parçaladı. Köpeklerin saldırısı sonucu bugüne kadar 200´e yakın tavuğunun öldüğünden yakınan Bilgin, yetkililerden çözüm için destek istedi.
Rize'nin Canpolat Mahallesi´nde tavuk yetiştiriciliği yapan Hasan Bilgin´e ait 85 tavuğun bulunduğu kümese sokak köpekleri girdi. Kümese saldıran köpekler 80 tavuğu parçaladı. Köpeklerin saldırısı sonucu bugüne kadar 200´e yakın tavuğunun öldüğünden yakınan Bilgin, yetkililerden çözüm için destek istedi. Bilgin; "Köpekler yüzünden 200´e yakın tavuğum gitti. Kümesin sağlam olması için 5 bin lira harcadım. Kümesi gayet sağlam yapmama rağmen köpekler parçalayıp giriyor. Yetkili makamları aradığımız halde yeterli ilgiyi görmüyoruz. Benim ilk başvuracağım yer muhtarımdır. Bu olaylara bir çare bulunsun, diye muhtarı aradım. Yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Çektiğimiz zarar değil, manevi yönü bizi parçalıyor. Köpekler hayvan da tavuklar hayvan değil mi? Yaz boyu çocuklarımızı dışarıya çıkartamadık. Köpeklerin yanlarından geçerken bizim üzerimize geliyorlar. Herhangi birinin çocuğunu bu köpekler parçalasa bunun hesabını kim, kime verecek? Yetkili kişilerden rica ediyorum, lütfen bu olaylara çare bulunsun" dedi.
`KÖPEK KANUNU ÇIKTI, TAVUK KANUNU DA ÇIKSIN´
Yaptıkları şikayetlerin çözümsüz kaldığını dile getiren Canpolat Mahalle Muhtarı Kerim Akbulut da, "Bu olay 5-6 defa yaşandı. Yetkili belediyeye şikayette bulunduk. Alabildikleri köpekleri alıyorlar, almadıkları köpeklerle de böyle sorunlar yaşıyoruz. Köpekler doğum yaptıkça artıyor. Belediyeyi aradığımız zaman da yavru oldukları için alamayacaklarını söylüyorlar. Madem ki köpek kanunu çıktı o zaman tavuk kanunu da çıksın" diye konuştu.
`BU OLAYLAR BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ´
Mahalle halkından Hayrullah Kukoğlu ise, ``Konuşacağız ama bu hayvanları hiç sevmiyorlar diyecekler. Aksine hayvanları çok seviyoruz. Onları saatlerinde besliyoruz fakat uzun zamandan beri bu olaylar bizleri çok üzdü. Olayın aksine çocuklarımızı kapının önüne çıkarıp da bırakamıyoruz. Köpekler gelip bizleri rahatsız ediyorlar. Bu köpekler gelip bizi parçaladığı zaman mı bize sahip çıkacaklar? Aradığımız yetkililer gelip de bir şey yapamayacaklarsa daha orada neden duruyorlar? Şikayetçiyiz. Yetkililerden bu olayın önlemini almalarını istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Aytekin KALENDER
2021-11-02 11:36:31

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