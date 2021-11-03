Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 12´nci haftasında 5 Kasım Cuma günü, Çaykur Didi Stadyumu´nda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yeşil mavili takım, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde ısınma hareketleri ile başlayıp, 5-2 orta oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Sakatlıkları devam eden Ronaldo Mendes, Loic Remy antrenmana katılmazken Alper Potuk ise takımdan ayrı çalıştı.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2021-11-03 17:26:25
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