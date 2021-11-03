Rize’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

– Rize’de polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonla 6 kişi gözaltına alınırken, 122 yasaklı kitaba el konuldu.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 122 adet yasaklı kitap ve dergi, örgüte müzahir simge ve silah resmi içeren çok sayıda ayraç ve magnet, 3 adet saat, dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerle ilgili 6 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.

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