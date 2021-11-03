Rize’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Kentte sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı, örgüt ideolojisi doğrultusunda taraftar toplama faaliyeti yürüttüğü ve örgütsel faaliyet kapsamında şüpheli para hareketleri olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 122 adet yasaklı materyal ele geçirildi. 6 kişinin sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-11-03 22:14:30



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