Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan, taktik ve çift kale maç ile son bulan antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi. Yeşil mavililerde sakatlıkları bulunan Loic Remy ile Ronaldo Mendes antrenmana katılmazken Alper Potuk ise takımdan ayrı çalıştı.

Geride kalan 11 haftada 4 puan toplayabilen yeşil-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında seyircisi önünde 3 puan hedefliyor.

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-11-04 19:58:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.