Gindeş Şelalesi, 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/HEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Hemşin ilçesinde, 50 metreden dökülen Gindeş Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından `Tabiat Anıtı´ olarak tescillendi.

Hemşin ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, ormanda 50 metreden dökülen Gindeş Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından `Tabiat Anıtı´ olarak tescillendi. Şelale çevresinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürüyüş parkurları, seyir terasları ve çardakların inşa edilecek. Hazırlanan proje ile alan böylece turizme kazandırılacak.

Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik "Rize yeşiliyle, mavisiyle, gürül gürül akan şelaleleriyle, yaylalarıyla doğa turizminin kalbi konumunda. Hemşin ilçemiz köklü bir geçmişi ve tarihiyle Rize´mizin önemli ilçelerinden bir tanesi. İlçenin turizm yönünü ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürürken Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ilçemizde bulunan Gindeş şelalemiz tabiat anıtı olarak ilan edildi. Bizler de yapılacak projelerle Gindeş´i hem Rize turizmine hem de Türkiye turizmine kazandırmayı amaçlıyoruz. Doğaseverlere yeni bir güzergah, yol açmayı planlıyoruz" dedi.

`İLÇE TURİZMİNE KATKI SUNACAK´

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da, "Çevre düzenlemesi, yürüyüş yolu, seyir terasları yapılarak bu alanı turizme açmış olacağız. Bizim ilçemiz için şelaleler önemli. Hemşin şelaleleri tabiat parkımızdan sonra bu şelale ikinci turizm alanımız olacak. Gindeş Şelalesi, Rize'nin en yüksek şelalelerinden bir tanesi. Şelale 50 metre yüksekliğinde. Tamamen doğanın içerisindeki şelalemiz ilçe turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Hemşin Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2021-11-05 12:01:16



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