Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 10 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Boldrin’in ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda topa koşan Selim Ay’ın gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizezpor atağında köşe direğine yakın bir yerden Boldrin’in yaptığı ortaya kafa vuruşu ile karşılık veren Pohjanpalo’nun vuruşunda top kaleci Serkan’ın kucağında kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Holmen xxx, Selim xxx, Gökhan Gönül xx, Cemali xx, Djokovic xx, Fabricio xx, Boldrin xxx, Sabo xx, Boyd xx, Pohjanpalo xx
Yedekler: Zafer, Dabo, Bolasie, Demiz, Umar, Emir Han, Piri, Alberk, Monzango, Yasin
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Aytemiz Alanyaspor: Serkan x, Juanfran x, Awaziem x, Milinovic x, Tayfur x, Efkan x, Umut x, Efecan Karaca x, Emre Akbaba x, Candeias xx, Khouma Babacar xx
Yedekler: Marafona, Johan Fer, Batuhan, Ahmed, Eduardo, Novais, Nevlja, Yusuf, Furkan Bayır, Oğuz
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Selim Ay (dk. 11) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Holmen (Çaykur Rizespor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.