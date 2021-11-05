Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 20’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Fabricio’nun rakibini geçerek ceza sahasının sağ çaprazından Boldrin’e verdiği pasında, kaleye vuruşunu gerçekleştiren Boldrin’in şutunu kaleci Serkan karşıladı.

49. dakikada Candeias’ın sol taraftan gerçekleştirdiği ortasında topla buluşan Khouma Babacar’ın vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

69. dakikada Umar’dan pası alan Dabo ceza sahasının içerisinde Milinovic ile Awaziem’ın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Djokovic’in vuruşunda top filelerle buluştu. 20

82. dakikada ceza sahasının dışından Eduardo’nun gerçekleştirdiği vuruşunda top direkte patladı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Holmen xxx, Selim xxx, Gökhan Gönül xx, Cemali xx, Djokovic xxx, Fabricio xx (Yasin dk. 85 ?), Boldrin xxx (Bolasie dk. 85 ?), Sabo xx (Umar dk. 66 xx), Boyd xx (Dabo dk. 65 xx), Pohjanpalo xx (Deniz dk. 90+4 ?)

Yedekler: Zafer, Emir Han, Piri, Alberk, Monzango

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Serkan x, Juanfran x (Oğuz dk. 85 ?), Awaziem x, Milinovic x, Tayfur xx, Efkan x (Eduardo dk. 68 x), Umut x (Johan Fer dk. 76 x), Efecan Karaca x, Emre Akbaba x, Candeias x, Khouma Babacar x

Yedekler: Marafona, Batuhan, Ahmed, Novais, Nevlja, Yusuf, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Selim Ay (dk. 11), Djokovic (dk. 69 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Holmen, Dabo (Çaykur Rizespor)

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