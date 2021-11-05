Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA) -
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Alexs Taşcıoğlu
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Dokovic, Baiano (Dk.85 Yasin), Sabo (Dk.66 Umar), Boyd (Dk.66 Dabo), Boldrin (Dk.85 Bolasie), Pohjanpalo (Dk. 90+2 Deniz)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut (Dk.76 Fer), Efkan (Dk. 67 Eduardo), Efecan, Emre, Candeias (Dk. 85 Oğuz), Babacar
GOLLER: Dk. 11 Selim, Dk. 70 (P) Dokovic (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Holmen, Dabo (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor´u 11'inci dakikada Selim ve 70'inci dakikada penaltıdan Dokovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
11´inci dakikada Çaykur Rizespor soldan ceza alanına yakın bölgeden Boldrin ile kullandığı serbest atışta topu ceza alanına gönderdi. Savunmada ileri çıkan Selim yükseldi, kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0.
22´nci dakikada Çaykur Rizespor atağında Boldrin´in ceza alanını ortaladığı topa, Pohjanpalo kafayı vurdu. Top kaleci Serkan´da kaldı.
23´üncü dakikada Gökhan´ın penaltı noktasına gönderdiği topa Boldrin vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı. Köşe atışından gelen topu kaleci Serkan elinden kaçırdı, Sabo yakın mesafeden sert vurdu, top üstten auta çıktı.
46´ncı dakikada Çaykur Rizespor sağdan Fabricio ile geldi. Ceza alanı dışındaki Boldrin´e topu gönderdi, Boldrin ceza sahası yayından sert vurdu, Serkan tokatlayarak topu kornere çıkardı.
69´uncu dakikada Umar soldan aldığı topla ceza alanına girdi, Milunovic tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
70'inci dakikad penaltı vuruşunda topun gerisine Dokovic geçti, sert vurdu top ağlarla buluştu. 2-0.
78´inci dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan´ın ara pasıyla buluşan Eduardo topa gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.
81´inci dakikada Eduardo ceza alanı dışından sert vurdu, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü, dönen topu savunma çıkardı.
Karşılaşma 2-0 Çaykur Rizespor´un galibiyeti ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-11-05 22:16:48
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