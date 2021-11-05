Bülent Korkmaz: “İyi oynamadığımız için kazanamadık”

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Biz iyi oynamadık, oynamadığımız için de kazanamadık” dedi.

Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 20’lık mağlubiyetin ardından konuşan Teknik Direktör Bülent Korkmaz “Rizespor’u tebrik ediyorum. Hak ettiği bir galibiyeti aldı. Biz iyi oynamadık, oynamadığımız için de kazanamadık. Eksikleri bahane olarak saymıyorum. Sonuçta eksik olan oyuncuların yerini başka oyuncularla doldurabiliyoruz” dedi.

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