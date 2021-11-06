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Çaykur Rizespor'dan 'Geç olsun, güç olmasın' pozu

İHA

Çaykur Rizespor'dan 'Geç olsun, güç olmasın' pozu

Aytemiz Alanyaspor karşısında 20’lık skor ile galip gelen Çaykur Rizespor, galibiyet fotoğrafını ‘Geç olsun, güç olmasın’ ifadeleriyle paylaştı.
Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor’u karşı 11. dakikada Selim Ay ve 69. dakikada Djokovic’in penaltıdan kaydettiği golle 20’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kulüp Başkanı Tahir Kıran’ın yanı sıra yöneticilerin, teknik ekibin ve futbolcuların içerisinde yer aldığı galibiyet fotoğrafı çekildi. Fotoğraf Çaykur Rizespor’un sosyal medya hesaplarından ‘Geç olsun, güç olmasın’ ifadeleriyle paylaşıldı.

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