MHP'li Erdem: "Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden istifası yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'li Erdem: "Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden istifası yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'

İHA

MHP'li Erdem: "Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden istifası yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesiyle ilgili, “Grup başkanvekilliğinden istifa etmesi yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir” dedi.
Partisinin 'Adım adım 203, İl İl Anadolu' programı kapsamında Rize'ye gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Erdem, “Şehit ve gazilerimiz sırtımızdaki vebal diyoruz. Her milletvekilinin o vebali doğru taşıması gerekiyor. Hepsi bizim başımızın tacı. Topraklarımız şehitlerimiz ile nurlanmıştır. Onun için ben özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin onurlu bir milletvekili olarak yapılanı görmezden gelemeyiz. Bu konuda sadece grup başkanvekilliğinden istifa etmesi yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir. Bir şehit yakınına sinkaflı küfürler etmek ve buna ses çıkarmayan bir kadın genel başkan. Ben de bir kadınım, analarımızın gözyaşı dinmiyor. Bu vatan toprakları şehit kanları ile sulanmıştır. Bunu kabul etmemiz imansız. Ne unutacağız ne unutturacağız. Türk milleti de gerekli cevabı verecektir. Tüm analar, tüm kadınlar adına, şehadete ermiş tüm kahramanlarımız adına herkes gerekli cevabı verecektir. Buradaki hassasiyetimiz ortada. Bunu kabul etmemiz asla ve asla mümkün değil. O kendine yakışanı yaptı. Çünkü onların neyin siyasi uzantısı olarak hareket ettiği ortada. Zillet ittifakının içerisinde neyin parçası oldukları ortada. Atatürk posterinin önünde fotoğraf verip, daha sonra Diyarbakır’da terörist heykelinin önünde fotoğraf veren bir partinin genel başkanıyla birlikteler onlar. CHP ile İP bir arada. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türk milleti bunu görecek. Her gün kendi yüzleri, kendi şekilleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de bizim kahramanlarımız, nurlanmışlarımıza yaptılar bunu. Onların yakınlarına yaptılar bunu. Bunu biz affetmeyeceğiz. Affetmemiz de imkansız” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarından dolayı Rize’nin İkizdere ilçesinde kendisini protesto eden vatandaşlara partililerin saldırdığı olaya da değinen Erdem, kendisinin defalarca Rize’ye geldiğini ve hiçbir provokasyon ile karşılaşmadığını söyledi. Erdem, “Ben Rizeli değilim ama Rizeliyim. Rizelilerin kalbi, gönlü, feraseti o kadar yüksek ki, o kadar güzel ki. Ben Rize’ye geldiğim için o kadar onurluyum. Sıkıntılar olabilir, hepimizin sıkıntıları var. Ben milletvekiliyim, milletvekili olarak diyebilirlerdi, eleştirebilirlerdi. Çıkıp ülkemizin cumhurbaşkanına o tarz benzetmelerde bulunmak ne bir parti genel başkanına ne bir anneye ne bir kadına yakışmaz. Kendisi bu açıdan siyasetin de, insanlığın da yanlış bir örneğidir. Bunu kabul etmemiz imkansız. Ben Rize’de o kadar rahat dolaşıyorum ki. Biri eleştirdi diyelim kalkıp onla kavga mı edelim. Eleştirecek tabii ki. Biz de yapabildiklerimizi, yapmaya çalıştıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız. Dünya topyekûn saldırı altında ve ülkemiz küresel çeteler tarafından hedef alınmış. Vatanımız bölünmeye çalışıldı, Türk milletine kefen biçilmeye çalışıldı. Bunların karşısında hep birlikte durduk. Rize de başı çekti bu açıdan. Rizelilere nasıl ‘provokatör’ diyebilirsiniz. Buradan çıkmış bir cumhurbaşkanına nasıl öyle bir benzetme yapabilirsiniz. Türkiye genelinde tüm illerin bunu protesto etmesi gerekiyor. Bu insan buralarda gezdiği zaman da bunun cevabını vermesi gerekiyor. Aynı şekilde şehit yakınına da cevap vermesi gerekir. Siyaset böyle kolay yapılmaz. Siyaset ahlaktır, siyaset etiktir, siyaset onurdur. Sen Türk milletinin temsilcisisin. Türk milleti şehit yakınına küfür eder mi hiç? Bunu kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Yazıcı'dan Türkkan'a tepki: Bu savrulmak, yörüngesini şaşırmaktır
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı'dan Türkkan'a tepki: Bu savrulmak, ...
Rize'de bina üzerindeki maket helikopter ilgi görüyor
YEREL HABERLER Rize'de bina üzerindeki maket helikopter ilgi görüyor
Eski dekan Prof. Dr. Sandıkçı koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski dekan Prof. Dr. Sandıkçı koronavirüsten hayatını ...
Çaykur Rizespor'dan 'Geç olsun, güç olmasın' pozu
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'dan 'Geç olsun, güç olmasın' pozu
Bal ormanına taş ocağı için bilirkişi raporu: Ekolojik denge yok olur
YEREL HABERLER Bal ormanına taş ocağı için bilirkişi raporu: ...
Çaykur Rizesor'dan 'Geç olsun, güç olmasın' pozu
YEREL HABERLER Çaykur Rizesor'dan 'Geç olsun, güç olmasın' pozu
Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir takıma karşı iyi bir ...
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Bülent Korkmaz: “İyi oynamadığımız için kazanamadık”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “İyi oynamadığımız için kazanamadık”
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: 2-0
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 ...
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz ...
Gindeş Şelalesi, 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi
YEREL HABERLER Gindeş Şelalesi, 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi
Üretici bu kez çay tohumu için bahçeye girdi Çay olmayan bölgelerde çay bitkisinin ekilmesiyle başlayan talep Rize’de çay tohumu fiyatlarını özel sektörde yaş çay fiyatlarının üzerine çıkardı
YEREL HABERLER Üretici bu kez çay tohumu için bahçeye girdi Çay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.