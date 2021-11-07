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Sözde Kürdistan haritasını yırtan Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kâbusa çeviririz

DHA

Sözde Kürdistan haritasını yırtan Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kâbusa çeviririz


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici "Demirtaş, PKK ve HDP diyor ki 'Kürt sorunu statüsel bir sorundur', yani `Biz statü istiyoruz, özerklik, anadilde eğitim, anayasadan Türk kavramının çıkarılmasını istiyoruz´ diyorlar. Daha da ilerisi `Devlet kuracağız´ diyorlar. Böyle sözde paçavra haritalar yayınlıyorlar. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan´ın bunlara karşı ses yükselttiğini gördünüz mü? Ama biz Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki siz bunları ancak rüyalarınızda görürsünüz, biz sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kâbusa çeviririz" diyerek elindeki sözde Kürdistan haritasının bulunduğu kağıdı yırttı.
BBP Rize Merkez İlçe 1´inci olağan genel kurulu yapıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Kongrede katılımcılara hitap eden Destici kendisinin de annesi tarafından Rize İkizdereli olduğu söyledi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Destici "Ne CHP ,ne İYİ Parti, ne diğerleri HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu bugüne kadar çok açık ve net bir şekilde dile getiremediler. Hatta onun ötesine geçtiler, önce sayın Kılıçdaroğlu, sonra sayın Akşener, Karamollaoğlu sonra Babacan, Davutoğlu hepsi `Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır, bu sorunu da meclisteki HDP ile çözeceğiz´ dediler. Ben Rize´den de bir kere daha Sayın Akşener´e sormak istiyorum. Siirt'teki hadiseden sonra `Biz HDP´yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz´ dedi. Eğer bu düşüncenizde samimiyseniz yine sizin ağzınızdan dökülen bir cümle, HDP mecliste meşru bir partidir, Kürt sorununu onunla konuşacağınızı nereye koyuyorsunuz. PKK'nın partisi ile hangi sorunu çözeceksiniz onu milletimize bir söyleyin" dedi.
`SİZ BUNLARI ANCAK RÜYALARINIZDA GÖRÜRSÜNÜZ´
Konuşmasının ilerleyen bölümünde eline sözde kürdistan haritasının bulunduğu bir kağıt alan Destici "Demirtaş'ta PKK ve HDP diyor ki Kürt sorunu statüsel bir sorundur, yani `Biz statü istiyoruz, özerklik, anadilde eğitim, anayasadan Türk kavramının çıkarılmasını istiyoruz´ diyorlar. Daha da ilerisi `Devlet kuracağız´ diyorlar. Böyle sözde paçavra haritalar yayınlıyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan´ın bunlara karşı ses yükselttiğini gördünüz mü ? Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki siz bunları ancak rüyalarınızda görürsünüz, biz sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kâbusa çeviririz" diyerek elindeki kağıdı yırttı.
`BİZİM ÜLKEMİZİN BAZI TOPRAKLARINA GÖZ DİKMİŞLER´
CHP´nin tezkereye hayır demesini eleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Sözde PKK devleti kuracaklarmış, Irak'ın bir bölümü Suriye'nin kuzeyi bizim ülkemizin bazı topraklarına göz dikmişler. O gözlerini de oyarız, bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Mecliste, Suriye ve Irak'ta asker gönderme tezkeresi oylandı. Bugüne kadar bu tezkereye evet diyen CHP bir anda hayırcı oldu. Neymiş efendim tezkerede yabancı asker yazıyormuş. Öncekilerde de yazıyordu. Yabancı asker deyince illa Amerikan ya da Rus askeri mi anlıyorsun ? Bize göre elbette ki yabancı değil kardeşiniz ama yasaya göre, uluslararası hukuka göre yabancı diye nitelendirilen kardeş ve soydaş ülke askerleri ile belki operasyonu yapacağız, belki Azerbaycan askerleri orada olacak, aynen bizim Karabağ´da olduğumuz gibi. Belki Pakistan askerleri orada olacak senin bu kadar da mı kafan basmıyor" ifadelerini kullandı.
`KÜFÜRBAZ, AHLAK FUKARASI İLE İLGİLİ NE YAPACAKLAR `
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de, kendisinin şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfretmesiyle ilgili de konuşan Destici "Hele bir küfürbaz var, ahlaksız, şahsiyet fukarası, mecliste de grup başkan vekili yapmışlar. Şehidimizin bacısına küfür edecek kadar alçaklaşan o alçak PKK'lı Kürdistan dediğinde sesini çıkartamıyor. Yazıklar olsun. Bir de sözde milliyetçiyiz diye ortalıkta dolaşıyorlar. Birde milliyetçiyiz diyenler orada nasıl duruyor, onlara nasıl tahammül ediyor, ses çıkartmıyor onu da anlamış değilim. Demek ki bunlar siyaseti devlet için, ülke için, millet için değil şahsi çıkarları ve menfaatleri için yapıyorlar. Çünkü ses çıkartsalar o partide onu durdurmazlar. Şehidin bacısına küfür edeni durdururlar. Ama bir tanesi benim buradan söylediklerimi o partide söylese emin olun, onu orada durdurmazlar. Bakıyoruz şehidimizin bacısına küfür eden aşağılık küfürbaz ile ilgili, bu ahlak fukarası ile ilgili ne yapacaklar diye bekliyoruz. Kamuoyuna yansıyan grup başkan vekilliğinden alacaklarmış. Eğer siz onu partinizde tutmaya devam eder, milletvekili sıfatı taşımasına müsaade ederseniz bizde millette bunu reddeder kabul etmeyiz. Şehidimizin bacısına küfür eden bir milletvekili olamaz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunamaz, milletvekili sıfatı taşıyamaz. Çünkü biz bu vatanı şehitlerimize gazilerimize borçluyuz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-11-07 17:33:50

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