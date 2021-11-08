Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın ağır yaralandı



Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yolda el arabasıyla ot taşıyan Meryem Kayalar'a (50) çarptı. Minibüs ile caminin şadırvanı arasına sıkışan Kayalar ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Tekke köyünde meydana geldi. T.Y. (21) karşı yönden gelen kamyonun yolu daraltması nedeniyle ani manevra yapınca yönetimindeki 53 AF 197 plakalı minibüsün kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs, el arabası ile ot taşıyan Meryem Kayalar'a çarptı. Minibüsle caminin şadırvanı arasında sıkışan Kayalar, ağır yaralandı. Sürücü T.Y. ile yanındaki Z.A. kazayı hafif sıyrıkla atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kayalar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Meryem Kayalar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazadan saniyeler önce yoldan ağır tonajlı kamyonun geçtiği, karşı yönden gelen minibüsün kontrolden çıktığı ve yol kenarında ot yüklü el arabasını süren kadına çarptığı görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-11-08 10:42:01



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