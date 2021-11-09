Rize'de uçuruma yuvarlanan araç ağaçlara tutunarak durabildi

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Rize’nin Pazar ilçesinde uçurumdan yuvarlanan araç ağaçlara çarparak durdu.

Kaza ilçeye bağlı Pazar Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gökçe idaresindeki 35 JA 5537 plakalı araç virajı alamayarak yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen aracın sürücüsü Gökçe, aracın uçurumdaki ağaçlara takılması sonucu hafif yaralı olarak kazayı atlattı. Kazanın ardından uçuruma yuvarlanan araç kaza yerine gelen çekici yardımıyla ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

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